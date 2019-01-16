После появления "Джавелинов" у ВСУ больше нет танковых обстрелов боевиками на Донбассе – Порошенко

Получение Вооруженными силами Украины противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) помогло прекратить обстрелы из российских танков по украинским позициям, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Что случилось после того, как мы получили "Джавелины"? Все очень просто – россияне, российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию столкновения. И по статистике мы больше не имеем танковых обстрелов. И это сохранило, факт получения Джавелинов, жизни сотням украинских воинов, сотням украинских героев – вот что это означает", - сказал П.Порошенко во время посещения Бориспольского академического лицея Киевской области в среду.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.