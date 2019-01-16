События

14:27 16.01.2019

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

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В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

В свою очередь курдский телеканал "Курдистан 24" информирует, что среди жертв есть двое американских солдат, еще несколько получили ранения.

По предварительным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.

Теги: #сирия #взрыв #жертвы
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