Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ возле Чермалыка – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования в районе пос.Чермалык Донецкой области обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 15.01.2019 года, наблюдатели миссии в первой половине дня 14 января, находились в районе поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя. С целью верификации команда СММ запускала свой БПЛА через линию соприкосновения. Неожиданно, вскоре после его запуска, наблюдатели миссии услышали две серии многочисленных очередей из стрелкового оружия примерно за один-два километра к юго-юго-востоку от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице операции объединенных сил в соц сети Фейсбук в среду.

Отмечается, что команда СММ ОБСЕ благополучно приземлила беспилотник.

"По данным украинской стороны СЦКК очередные попытки провокационных действий наемников вооруженных формирований Российской Федерации вновь связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в отношении подразделений объединенных сил на Мариупольском направлении", – сказано в сообщении украинской стороны СЦКК.

В Украине квалифицируют такие действия как грубое нарушение Минских договоренностей.