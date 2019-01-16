Еврокомиссия будет готова к любому сценарию Brexit - зампред ЕК

Первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что после голосования в британской Палате общин, отвергшего соглашение по Brexit, необходимо быть готовыми к любым сценариям выхода Великобритании из Евросоюза.

"Не будем строить иллюзий. Brexit будет иметь негативные последствия для Соединенного Королевства и для Европейского союза. Наш долг как политиков ограничить этот вред до строгого минимума", - сказал Ф.Тиммерманс в среду на обсуждении в Европарламенте в Страсбурге состоявшегося накануне в Лондоне голосования по соглашению о Brexit.

Зампред Еврокомиссии не видит смысла в спекуляциях на тему, какой тип Brexit теперь назревает.

"Нужно дождаться, что произойдет в Соединенном Королевстве, в Палате общин. Мы должны выслушать позицию британского парламента и правительства, а дальше посмотрим. У них тоже есть долг быть в готовности к любому сценарию, включая хаотичный выход без соглашения, что будет иметь серьезные последствия как для Соединенного Королевства, так и для Европейского союза. Тем не менее, (Европейская - ИФ) комиссия будет готова реагировать на любые сценарии выхода", - заверил Ф.Тиммерманс.

Он отметил, что в ЕС продолжится процесс ратификации соглашения о Brexit, каким оно было согласовано с правительством Соединенного Королевства. В Брюсселе продолжают относиться к этому соглашению как к гарантии упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.