События

13:23 16.01.2019

В Украину в ближайшие сутки придет потепление из Западной Европы

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В Украину в ближайшие сутки придет потепление из Западной Европы

В Украине в ближайшие сутки 17 января ожидается рост атмосферного давления; холодный воздух, охвативший большую часть территории страны, постепенно отступит на восток, а с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не ожидается, лишь ночью в западной и южной части прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и большинстве центральных областей до 12°, на крайнем западе и в Крыму 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 2-7° тепла, на востоке страны 1-6° мороза.

В Киеве 17 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура днем была 9,0° в 1993 году, самая низкая ночью -24,9° в 1940 году.

В Украине 18 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м /с.

Температуре ночью в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 2-7° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-7° тепла.

В Киеве 18 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Теги: #погода
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