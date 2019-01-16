События

12:49 16.01.2019

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

1 мин читать
Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами и не дадут уничтожить достижения последних 4 лет.

"Я убежден, что Украина с честью пройдет эти испытания, и в марте, и в апреле, и в октябре 2019 года, и народ сдаст свой экзамен на ответственность выбора. Украинский народ не даст уничтожить те достижения, которые Украина достигла за последние 4 года", - сказал П.Порошенко во время посещения Бориспольского академического лицея Киевской области в среду.

Он напомнил, что, по оценкам международных партнеров, за последние годы в Украине сделано больше, чем за предыдущие 23 года.

Теги: #порошенко #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

Нацполиция и ГО "Опора" проведут тренинги для правоохранителей в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время выборов

Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

В МВД создана рабгруппа для выявления и квалификации нарушений закона во время избирательного процесса в Украине

Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

Около 26тыс. единиц вооружения и военной техники получили ВСУ от "Укроборонпрома" с начала военной агрессии РФ – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ возле Чермалыка – украинская сторона СЦКК

Еврокомиссия будет готова к любому сценарию Brexit - зампред ЕК

В Украину в ближайшие сутки придет потепление из Западной Европы

Климкин и Лайчак прибыли на КПВВ "Станица Луганская"

Госпогранслужба планирует в 2019г обеспечить квартирами вдвое больше пограничников, чем в минувшем

В британском парламенте пока нет большинства для Brexit без соглашения с ЕС - глава Европарламента

У британському парламенті наразі немає більшості для Brexit без угоди з ЄС - глава Європарламенту

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

Правительство ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой компании

Денисова в Москве проведет брифинг для послов по продлению ареста военнопленным морякам и попросит продолжать санкционное давление на РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА