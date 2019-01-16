В британском парламенте пока нет большинства для Brexit без соглашения с ЕС - глава Европарламента

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни считает, что британские парламентарии, голосовавшие во вторник в большинстве против соглашения о Brexit, исходили из разных причин.

"Вчера британский парламент подавляющим большинством проголосовал против соглашения, по которому шли переговоры с Европейским союзом в течение последних двух лет. Мы принимаем к сведению это голосование, хотя и не без сожаления, и уважаем его, потому что оно выражает волю большинства политических сил в Палате общин", - заявил А.Таяни, открывая в среду в Европейском парламенте в Страсбурге дебаты о результатах состоявшегося накануне голосования в британской Палате общин по соглашению о Brexit.

Однако, отметил глава Европарламента, это голосование необходимо правильно истолковать. "Мы не можем упускать из вида тот факт, что эти различные силы проголосовали против соглашения по диаметрально противоположным причинам. Некоторые из них обеспокоены планом для ирландской границы, другие надеются на более тесные отношения с союзом в будущем, например, оставаясь в таможенном союзе", - пояснил А.Таяни.

По его мнению, еще рано оценивать последствия этого голосования, но пока все же нет ситуации выхода Великобритании "без сделки". "Более того, в Вестминстере для такого сценария тоже нет большинства. Мы понимаем, что в британском парламенте есть два отрицательных большинства: одно против соглашения, а другое против возможности выхода из союза без соглашения, но положительного большинства нет", - отметил председатель Европарламента.

Он выразил надежду, что "начнется работа по созданию большинства в пользу общего решения, как можно скорее". В Брюсселе ожидают услышать, как британское правительство намерено действовать.

А.Таяни заявил о полном доверии Европарламента переговорщику со стороны ЕС Мишелю Барнье.

По словам главы ЕП, выход Великобритании из ЕС без соглашения будет иметь негативные последствия для всех, станет "катастрофой во всех отношениях".

Тем не менее, необходимо продолжить подготовку к возможности выхода без соглашения, заботясь, в частности, о гражданах союза, проживающих в Соединенном Королевстве, и о британцах на континенте, "которые, как никто другой, страдают от неопределенности и будут первыми жертвами беспорядочного выхода".

А.Таяни подчеркнул важность внимательного отслеживания "ирландской ситуации" и поддержки ирландской стороны, чтобы избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Глава Европарламента также призвал к единству государств-членов на этом этапе.