Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

Германия готова к так называемому "жесткому" Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала Welt.

"Мы готовы к тому, что упорядоченного решения не будет, поэтому завтра в Бундестаге пройдут консультации по поводу законов, которые вступят в силу в случае, если соглашения с Великобританией о выходе не будет", - сказала А.Меркель.

Накануне парламент Великобритании отказался ратифицировать проект сделки с Брюсселем, предложенный правительством Терезы Мэй и предварительно согласованный с Брюсселем. Срыв сделки означает риск для реализации Brexit.

Британские парламентарии в четверг рассмотрят вотум недоверия правительству Т.Мэй.