Правительство ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой компании

Кабинет министров Украины ожидает от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

"Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины", для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом на новых условиях, которые будут предусматривать нормальные рыночные заработные платы и награды за конкретные успехи в работе компании", – сказал он.

Премьер напомнил, что контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.

Как сообщалось, Кабмин заявил о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космических" заработных плат руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины".