Житель Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 67-летнего местного жителя в развращении и изнасиловании 7-летней девочки.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

"Суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил злоумышленника к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, - 15 лет лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2016 года. Мужчина пригласил к себе двух 7-летних девочек, игравших возле его дома, и пообещал угостить их печеньем и конфетами. Он и раньше угощал девочек сладостями, поэтому они пошли с ним. Заманив детей в дом, он закрылся в комнате с одной из девочек и изнасиловал.