События

12:09 16.01.2019

Житель Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки

1 мин читать
Житель Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 67-летнего местного жителя в развращении и изнасиловании 7-летней девочки.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

"Суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил злоумышленника к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, - 15 лет лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2016 года. Мужчина пригласил к себе двух 7-летних девочек, игравших возле его дома, и пообещал угостить их печеньем и конфетами. Он и раньше угощал девочек сладостями, поэтому они пошли с ним. Заманив детей в дом, он закрылся в комнате с одной из девочек и изнасиловал.

Теги: #суд #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд в Москве над украинскими военнопленными моряками противоречит международному гуманитарному праву – МИД Украины

Защита украинских военнопленных моряков обжалует решение российского суда о продлении их ареста – Полозов

В Харькове неизвестные в балаклавах ранили офицера уголовного розыска

Все украинские моряки останутся в РФ под арестом до 24 апреля

Земля на территории бывшего завода в центре Харькова была незаконно выделена под гаражи

Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

После составления обвинительного акта дело Вышинского передадут в Киев

Cуд в Москве продлил восьмерым украинским морякам арест до конца апреля

Н.Савченко намерена пожаловаться в ВСП на судью, отказавшей открывать дело по жалобе на незаконность вынесения ей подозрения

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова в Москве проведет брифинг для послов по продлению ареста военнопленным морякам и попросит продолжать санкционное давление на РФ

Переаттестацию не прошли 21% судей

ГФС сообщила о возобновлении работы серверов

"Укрзализныця" до конца года запустит единую горячую линию для пассажиров

Пассажиропоток в направлении России в 2018 г. упал на 15% - Омелян

"Жесткий" сценарий Brexit никогда не был более вероятным, чем сейчас - Барнье

"Церковные" законопроекты направлены на ликвидацию УПЦ (МП) - юротдел Церкви

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

McDonald's проиграла спор с ирландцами о правах на товарный знак Big Mac в ЕС

Парламент Британии отверг соглашение по Brexit, проведет голосование о доверии кабинету

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА