Суд в Москве над украинскими военнопленными моряками противоречит международному гуманитарному праву – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда г.Москвы о продлении срока содержание под стражей 24 украинских военных моряков, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

"Суд над украинскими военнослужащими противоречит международному гуманитарному праву. Закрытый режим сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса", - сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства в среду.

В МИД напомнили, что согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными.

"Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом. Требуем также от российской стороны безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечения", - сказано в заявлении.

Киев также выразил благодарность иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал Лефортовского районного суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих. "Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими. Призываем международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву, чтобы обеспечить быстрое и безусловное освобождение всех 24 военнопленных, содержащихся в РФ", - заявили в МИД Украины.

Как сообщалась, 15-16 января Лефортовского районного суда г.Москвы продлил сроки содержание под стражей 24 украинских военных моряков.