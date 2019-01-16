Защита украинских военнопленных моряков обжалует решение российского суда о продлении их ареста – Полозов

Адвокаты украинских военнопленных моряков обжалуют решение Лефортовского районного суда г.Москвы о продлении их подзащитным меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат напомнил, что Лефортовский райсуд г.Москвы продлил срок содержания под стражей еще четверым украинским морякам: Владимиру Лисовому, Виктору Беспальченко, Владимиру Варымезу и Владиславу Костышину до 24 апреля 2019 года.

"Все, вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных, будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трёхдневный срок", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.