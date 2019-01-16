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11:07 16.01.2019

Защита украинских военнопленных моряков обжалует решение российского суда о продлении их ареста – Полозов

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Защита украинских военнопленных моряков обжалует решение российского суда о продлении их ареста – Полозов

 

Адвокаты украинских военнопленных моряков обжалуют решение Лефортовского районного суда г.Москвы о продлении их подзащитным меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат напомнил, что Лефортовский райсуд г.Москвы продлил срок содержания под стражей еще четверым украинским морякам: Владимиру Лисовому, Виктору Беспальченко, Владимиру Варымезу и Владиславу Костышину до 24 апреля 2019 года.

"Все, вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных, будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трёхдневный срок", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Теги: #полозов #рф #азовское_море #суд #моряки
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