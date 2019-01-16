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09:55 16.01.2019

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

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Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

В ходе встречи в Киеве президент Украины Петр Порошенко и президент Национального совета Австрии Вольфган Соботка отметили интенсивность политического диалога на высшем уровне и высказали взаимный интерес к углублению межпарламентских связей.

"Отмечено принципиальную позицию Австрии во время председательства в Совете ЕС о продлении санкций в отношении России в ответ на блокирование Москвой мирного процесса на Донбассе, продолжающуюся оккупацию Крымского полуострова и очередной акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и Керченского пролива", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду утром.

Глава Украинского государства отметил активные усилия Австрии по оказанию помощи по улучшению гуманитарной ситуации в районах, освобожденных от российских оккупационных войск.

"Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах", - говорится в информации.

В ходе встречи были также обсуждены риски для энергетической безопасности Европейского Союза, которые создает реализация газопровода "Северный поток-2".

Теги: #украина #рф #моряки #порошенко #австрия #азовское_море #соботка
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