McDonald's проиграла спор с ирландцами о правах на товарный знак Big Mac в ЕС

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не смогла отстоять право на товарный знак Big Mac в Европе, пишет The Guardian.

Такое решение приняло бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO), в которое обратилась ирландская сеть фастфуда Supermac's, основанная в 1978 в Голуэе. Фирма имеет более 100 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии, однако до сих пор не могла открывать рестораны в других странах ЕС из-за противодействия McDonald's, которая утверждала, что покупатели будут путать названия Big Mac и Supermac's.

McDonald's получила право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в ЕС в 1996 году, что теоретически позволяло компании не только выпускать продукцию с таким названием, но и открыть рестораны Big Mac.

Однако EUIPO встала на сторону Supermac's, согласившись с тем, что американская компания с тех пор фактически ни разу не воспользовалась этим правом, и отозвала у McDonald's патент на Big Mac.

Таким образом, Supermac's теперь сможет открывать свои заведения по всей Европе. Основатель сети Патрик Макдона назвал решение EUIPO знаменательной для всего мира победой малого бизнеса, сравнив ее с триумфом Давида над Голиафом.

П.Макдона также отметил, что Supermac's выиграла свою тяжбу в тот же день, когда в Вестминстере решалась судьба Brexit, что, по его мнению, еще раз доказало ценность членства Великобритании в ЕС, куда британцы пока еще могут обратиться за справедливостью.