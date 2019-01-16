Парламент Британии отверг соглашение по Brexit, проведет голосование о доверии кабинету
Британский парламент с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.
Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.
Премьер Тереза Мэй начинает переговоры с членами парламента и намерена уже в понедельник дать парламенту свои предложения в отношении дальнейших шагов по урегулированию выхода Британии из ЕС, которое должно произойти уже через 10 недель.
Тот факт, что "за" правительственное соглашение проголосовали только 202 депутата, "против" - 432 практически исключает возможность повторного голосования после внесения в документы минимальных изменений.
"Очевидно, что Палата не поддерживает соглашение, - сказала Т.Мэй в парламенте после голосования. - Однако сегодняшнее голосование ничего не говорит о том, какое соглашение она поддерживает".
"Я стала премьер-министром сразу после этого референдума, и я считаю, что моя обязанность обеспечить (реализацию его итогов - ИФ)", - заявила она.
Она призвала членов парламента "работать с правительством, чтобы решить эту проблему".
Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.
"И я рад, что предложение будет обсуждаться завтра", - отметил он.
По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбина намечено на среду на 19:00 по местному времени (22:00 мск).
Ожидается, что правительство Мэй не будет отправлено в отставку, так как консерваторы и североирландские юнионисты, их партнеры по коалиции, не поддерживают идею проведения внеочередных выборов.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.