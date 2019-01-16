Парламент Британии отверг соглашение по Brexit, проведет голосование о доверии кабинету

Британский парламент с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Премьер Тереза Мэй начинает переговоры с членами парламента и намерена уже в понедельник дать парламенту свои предложения в отношении дальнейших шагов по урегулированию выхода Британии из ЕС, которое должно произойти уже через 10 недель.

Тот факт, что "за" правительственное соглашение проголосовали только 202 депутата, "против" - 432 практически исключает возможность повторного голосования после внесения в документы минимальных изменений.

"Очевидно, что Палата не поддерживает соглашение, - сказала Т.Мэй в парламенте после голосования. - Однако сегодняшнее голосование ничего не говорит о том, какое соглашение она поддерживает".

"Я стала премьер-министром сразу после этого референдума, и я считаю, что моя обязанность обеспечить (реализацию его итогов - ИФ)", - заявила она.

Она призвала членов парламента "работать с правительством, чтобы решить эту проблему".

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.

"И я рад, что предложение будет обсуждаться завтра", - отметил он.

По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбина намечено на среду на 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Ожидается, что правительство Мэй не будет отправлено в отставку, так как консерваторы и североирландские юнионисты, их партнеры по коалиции, не поддерживают идею проведения внеочередных выборов.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.