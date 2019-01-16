США осуждают Иран за запуск спутника

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не потерпят игнорирования Ираном международных норм.

"Мы ясно дали понять, что не потерпим вопиющего игнорирования Ираном международных норм. Соединенные Штаты работают с нашими союзниками и партнерами над противодействием всему спектру угроз Исламской Республики, включая ее ракетную программу, которая угрожает Европе и Ближнему Востоку", - следует из заявления главы госдепартамента США.

По словам М.Помпео, своим запуском ракеты-носителя Иран "продолжает бросать вызов международному сообществу и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН".

"Такие транспортные средства включают технологии, которые практически идентичны и взаимозаменяемы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Сегодняшний запуск укрепляет способность Ирана в конечном итоге создать такое оружие", - добавил он.

Как сообщалось, Иран во вторник неудачно осуществил запуск спутника: он не смог выйти на заданную орбиту, передает тегеранское телевидение.

По словам министра по делам телекоммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари, неудача связана с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.