События

07:16 16.01.2019

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный ВСУ

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Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

В частности, враг совершил обстрел в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды открывали огонь в районе населенного пункта Славное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 15 января, четыре боевика уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в пресс-центре штаба.

Теги: #оос #сводка #украина
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