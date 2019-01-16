Земля на территории бывшего завода в центре Харькова была незаконно выделена под гаражи

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Хозяйственный суд области исковые заявления о возврате в коммунальную собственность земель в центре Харькова стоимостью около 535 млн.грн.

"Речь идет о 40 га земли на территории одного из бывших заводов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в 2008-2012 гг. Харьковский горсовет решил выделить эту землю на безвозмездной основе двум гаражным кооперативам, учредителями которых были одни и те же люди. Кроме того, эти же люди были учредителями других предприятий, которым горсовет уже выделял земли под жилую и нежилую застройку.

В прокуратуре отмечают, что решение о размещении гаражей на этой территории противоречит государственным строительным нормам.

"Учитывая, что на один гараж отводится около 30 кв.м., владельцы кооператива должны были построить на выделенных участках около 13 тыс. боксов. Но в данном районе не проживает такого количества людей, имеющих собственный транспорт. К тому же расстояние между гаражами и жилой зоной не должно превышать километр, а сама территория запланированного гаражного комплекса значительно больше", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, гаражная застройка этих территорий противоречит зонированию города.

Строительство на выделенных участках так и не было начато. При этом средств за землю горбюджет не получал, поскольку одним из решений горсовета гаражные кооперативы были освобождены от уплаты земельного налога.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными решения Харьковского горсовета о выделении участков, а также государственных актов на землю.

Нарушения требований земельного законодательства были выявлены в ходе расследования уголовного производства об организации незаконного мусорного полигона на сопредельной территории.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Харьковская местная прокуратура №4 совместно с управлением защиты экономики в области обнаружила несанкционированную свалку неподалеку от центра города на территории бывшего завода. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.1 ст.197-1 и ч.1 ст.239 (самовольное занятие участка и загрязнения земель) УК Украины. Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах, речь шла о землях, принадлежавших заводу "Серп и молот".