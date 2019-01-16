События

03:30 16.01.2019

Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

1 мин читать
Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

Дело главы Новобаварского района Харькова Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс.грн., передано в суд.

"Прокуратура области направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении главы администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)... Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, Т.Цибульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018 года.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Т.Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.

 

Теги: #чиновница #украина #суд #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Конгрессе США избран новый сопредседатель

Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над украинскими моряками

В Киеве семьям погибших участников АТО вместо земли будут предоставлять материальную выплату

В Кривом Роге обрушилось перекрытие неэксплуатируемого здания дворца культуры, есть пострадавший

В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

После составления обвинительного акта дело Вышинского передадут в Киев

Cуд в Москве продлил восьмерым украинским морякам арест до конца апреля

Н.Савченко намерена пожаловаться в ВСП на судью, отказавшей открывать дело по жалобе на незаконность вынесения ей подозрения

Иностранные дипломаты присутствуют на заседании суда в Москве, где рассматривается дело украинских военнопленных моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат США выступил за начало дебатов по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Трамп задумался над признанием лидера оппозиции Венесуэлы законным президентом

Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству

Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit

Омбудсмен Украины высказала членам СПЧ опасения по поводу здоровья удерживаемых в РФ украинских моряков, Совет проверит их состояние

Боец ВСУ был ран на Донбассе во вторник из-за обстрелов боевиков

Боевики препятствовали работе СММ ОБСЕ в районе поселка Вознесеновка

Нацполиция и ГО "Опора" проведут тренинги для правоохранителей в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА