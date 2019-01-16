Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

Дело главы Новобаварского района Харькова Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс.грн., передано в суд.

"Прокуратура области направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении главы администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)... Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, Т.Цибульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018 года.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Т.Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.