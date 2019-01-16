В Конгрессе США избран новый сопредседатель

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки избрали конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли новым сопредседателем Конгрессового украинского кокуса, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"С удовольствием приветствуем избрание конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли новым сопредседателем Конгрессового украинского кокуса - группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США", - говорится в сообщении украинской дипломатической миссии Facebook.

Также в посольстве признательны сенатору от Республиканской партии Джонни Эрнсту за решение присоединиться к Сенатскому украинскому кокусу.

"Благодарим сенатора от Республиканской партии из штата Айова Джонни Эрнст за решение присоединиться к Сенатскому украинскому кокусу", - добавили в пресс-службе.

Также в посольстве выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с конгрессменом М.Квигли и сенатором Дж.Эрнстом в укреплении украинско-американского стратегического партнерства и межпарламентского диалога.