Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над украинскими моряками

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над пленными украинскими моряками.

"Закончились заседания Лефортовского суда, где рассматривались дела украинских военнопленных моряков. Суд РФ принял решение продлить срок содержания 20 наших ребят под стражей до 24 и 26 апреля 2019 года", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что рассмотрение заседания по Владимиру Лесному, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимеза и Владиславу Костишину продолжится 16 января.

Также Л.Денисова добавила: "И мы с родственниками обязательно приедем их поддержать! До последнего стояли и ждали, пока из зала выйдут все наши ребята, чтобы поаплодировать каждому из них!".