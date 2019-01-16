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01:39 16.01.2019

В Киеве семьям погибших участников АТО вместо земли будут предоставлять материальную выплату

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В Киеве семьям погибших участников АТО вместо земли будут предоставлять материальную выплату

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала проект решения, предусматривающий предоставление материальной выплаты семьям погибших киевлян-участников АТО вместо земли, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Сегодня в столице ограничены земельные запасы, поэтому органы исполнительной власти и местного самоуправления не в состоянии удовлетворить необходимые потребности в получении земельных участков. Таким образом, семьи погибших киевлян-участников АТО смогут выбирать: землю в городе, что гарантированно им государством, или же материальную помощь. Предусматривается выплата в размере 400 прожиточных минимумов. По состоянию на 1 декабря 2018 года это составляло 768 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко, на сегодня в Киеве насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО, 142 из них уже получили земельные участки.

"Удовлетворить законное право остальных для столицы крайне сложно. Поэтому мы предлагаем денежную компенсацию. Люди сами будут выбирать, куда им лучше направить эти средства: купить землю или квартиру. Более того, не все из 142 семей, которые держали участки, имеют возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь", - подчеркнул он.

В информации сообщается, что реализация проекта решения будет осуществляться за счет средств бюджета города, предусмотренных в Городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи будет специальная комиссия, которая будет работать при каждой райгосадминистрации столицы.

Как отмечается, соответствующий проект решения должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

 

Теги: #киев #военные #украина #киевсовет #матпомощь
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