В Кривом Роге обрушилось перекрытие неэксплуатируемого здания дворца культуры, есть пострадавший

В Кривом Роге обрушилось перекрытие в неэксплуатируемом здании дворца культуры между третьим этажом и кровлей на площади 1 тыс.кв.м, пострадал один человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"15 января в 18:19 в г.Кривой Рог по ул.Вадима Гурова, 19 в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тыс. м.кв. (общая площадь 2тыс.м.кв.), в результате чего пострадал 1 человек, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении .

В Госслужбе также сообщили, что по состоянию на 21:20 в результате поисковых работ погибших и пострадавших больше не обнаружено.