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22:50 15.01.2019

В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

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Правоохранители обнаружили и обезвредили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета Ивано-Франковска, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в полицию позвонил житель областного центра, сообщив, что на ул.Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату.

На место происшествия выехали специалисты. Полицейские эвакуировали студентов и персонал учебного заведения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, как граната попала на территорию учебного заведения.

Теги: #прикарпатье #медуниверситет #граната #украина
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