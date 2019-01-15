В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

Правоохранители обнаружили и обезвредили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета Ивано-Франковска, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в полицию позвонил житель областного центра, сообщив, что на ул.Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату.

На место происшествия выехали специалисты. Полицейские эвакуировали студентов и персонал учебного заведения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, как граната попала на территорию учебного заведения.