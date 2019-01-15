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23:16 15.01.2019

Трамп задумался над признанием лидера оппозиции Венесуэлы законным президентом

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Трамп задумался над признанием лидера оппозиции Венесуэлы законным президентом

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания председателя парламента Венесуэлы, оппозиционера Хуана Гуаидо законным президентом этой страны, сообщает во вторник CNN со ссылкой на собственные источники.

"Трамп обдумывает возможность признания Гуаидо легитимным венесуэльским лидером", - говорится в сообщении телеканала.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис отказался прямо подтвердить эту информацию, однако отметил, что в целом США "выразили свою поддержку Гуаидо".

"США в настоящее время рассматривают все дипломатические, политические и экономические методы, которые имеются в арсенале, с тем, чтобы ответить на узурпацию власти незаконным режимом Мадуро (Николас Мадуро, президент Венесуэлы - ИФ)", - добавил Маркис.

По данным CNN, кроме того, в администрации американского лидера изучают вопрос о введении еще более жестких санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, возможности всеобъемлющего эмбарго на венесуэльскую нефть.

В свою очередь парламент Венесуэлы во вторник принял декларацию, в которой Мадуро назван "узурпатором".

10 января президент Венесуэлы Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого представляют оппозицию.

Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

В январе минфин США расширил санкции против Венесуэлы, добавив в "черный" список семь ее граждан, 23 компании, а также частный самолет. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции в отношении венесуэльских чиновников.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Мадуро.

Теги: #венесуэла #трамп
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