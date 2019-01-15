Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству

Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.

"Я информирую, что я внес на рассмотрение предложение о недоверии (правительству Великобритании - ИФ)", - сказал он, выступая в палате общин после того, как депутаты отвергли предложенное правительством соглашение с ЕС по Brexit.

"И я рад, что предложение будет обсуждаться завтра", - отметил он.

Ранее премьер Тереза Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку, заявила, что теперь нужно "удостовериться" в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.

"Сначала мы должны удостовериться, имеет ли это правительство доверие этой палаты", - сказала она, добавив, что полагает, что такое доверие есть.

По данным Sky News, голосование по предложению Корбин намечено на среду на 19:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Во вторник Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Помимо соглашения на голосование в Палате общин был вынесен также документ о положениях о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.