События

18:29 15.01.2019

Боец ВСУ был ран на Донбассе во вторник из-за обстрелов боевиков

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Боец ВСУ был ран на Донбассе во вторник из-за обстрелов боевиков

В период с 00.00 до 18.00 вторника противник два раза обстрелял позиции украинских войск, вследствие чего получил ранение боец Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр штаба ООС в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики открывали огонь из гранатометов в районе поселка Славное, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из автоматических гранатометов вблизи поселка Новоалександровка.

"Несмотря на погоду украинские военные продолжают пристально контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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