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18:14 15.01.2019

Боевики препятствовали работе СММ ОБСЕ в районе поселка Вознесеновка

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Боевики препятствовали работе СММ ОБСЕ в районе поселка Вознесеновка

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе приказали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покинуть район поселка Вознесеновка (Луганская обл.), сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 14.01.2019 года, 13 января на железнодорожной станции "Красная могила" в Вознесеновке наблюдатели миссии зафиксировали более 60 грузовых вагонов, в том числе 12 цистерн для перевозки горючего. Кроме того, СММ ОБСЕ также наблюдала 60 вагонов с углем, которые двигались в направлении границы с Российской Федерацией. В последнем наблюдателями были зафиксированы двое вооруженных наемников вооруженных формирований РФ", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил в соцсети Фейсбук во вторник.

Согласно сообщению, двое вооруженных боевиков на железнодорожной станции "Красная могила" в Вознесеновке без объяснений причин приказали патрулю СММ немедленно покинуть железнодорожную станцию и указанный район.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ, что свидетельствует о невыполнении оккупантами Минских договоренностей и сознательном провоцировании обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении.

Теги: #боевики #обсе #сцкк #смм_обсе
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