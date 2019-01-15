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18:03 15.01.2019

Нацполиция и ГО "Опора" проведут тренинги для правоохранителей в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время выборов

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Нацполиция и ГО "Опора" проведут тренинги для правоохранителей в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время выборов

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев и председатель правления "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская договорились провести серию тренингов для следователей и полиции превенции по вопросам предупреждения, фиксации, своевременного реагирования и документирования правонарушений в ходе избирательного процесса.

Как сообщает во вторник Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, О.Айвазовская отметила, что взаимодействие между полицейскими и представителями институтов гражданского общества имела результат, поскольку при таком сотрудничестве правоохранители и общественность более ответственно относились к фиксации нарушений.

"У нас уже есть определенные решения судов, которые свидетельствуют, что это взаимодействие имеет результат, а значит и смысл. Когда мы сотрудничаем с полицией, мы еще более ответственно относимся к фиксации нарушений или юридическому факту установления тех или иных действий субъектов избирательного процесса. Мы заинтересованы в том, чтобы наша активность влияла на то, чтобы выборы были улучшены не только после, но и непосредственно в ходе волеизъявления граждан", - отметила она, выразив благодарность полицейским за эффективное сотрудничество.

Глава Национальной полиции подчеркнул, что полиция заинтересована и полностью готова к тесному взаимодействию с общественной организацией во время нынешнего избирательного процесса.

"Приятно, что вы своими действиями сближаете такие процессы в государстве с европейскими нормами. Мы полностью открыты и заинтересованы в сотрудничестве, и эта работа должна быть систематической. Наша цель - максимально честные выборы и безопасность наших граждан во время их волеизъявления", - акцентировал глава ведомства.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, в том числе - проведение тренингов для сотрудников полиции с участием представителей "Гражданская сеть "Опора". Планируется, что такие тренинги пройдут уже в феврале для полицейских всех регионов страны.

"Мы рассчитываем, что эти тренинги пройдут следователи и представители блока полиции превенции. Именно полицейские превенции и следователи непосредственно будут привлекаться к охране общественного порядка, входить в состав следственно-оперативных групп, а следовательно - будут реагировать на сообщения о нарушениях. И они должны делать это своевременно и грамотно", - подчеркнул С.Князев.

Теги: #сергей_князев #полиция #нацполиция #опора #выборы #ольга_айвазовская
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