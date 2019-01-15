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17:58 15.01.2019

Украина поставит вопрос создания постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи на первой в 2019г встрече ТКГ – И.Геращенко

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Украина поставит вопрос создания постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи на первой в 2019г встрече ТКГ – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком встретились с председателем в ОБСЕ министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчеком, в ходе которой обсудили работу ТКГ и СММ ОБСЕ.

"Особое внимание уделили ситуации в Азове, отметили, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером .

Также во время встречи обменялись мнениями, как можно повысить эффективность работы минских групп и СММ ОБСЕ, "обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, тщательно изложили предложения Украины относительно разблокирования вопроса обращения заложников".

"Ожидаем от председательства Чехии в ОБСЕ положительных сдвигов в решении гуманитарных и вопросов безопасности. Спасибо коллегам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написала И.Геращенко.

Теги: #ткг #ирина_геращенко #смм #керчь #смм_обсе #азовское_море
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