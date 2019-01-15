События

17:52 15.01.2019

Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

1 мин читать
Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

Министр иностранных дел, председательствующей в ОБСЕ, Словакии Мирослав Лайчак выразил надежду на то, что во время выборов в Украине в 2019 году не будет внешнего вмешательства.

"Результаты этих выборов важны для Украины, как страны, но внимание международного сообщества сосредоточено на том, каким образом они будут проведены. Я конечно же убежден, что они будут свободными и честными, с соблюдением всех принципов. Я также надеюсь, что во время этих выборов не будет никакого внешнего вмешательства", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Словацкий министр также отметил, что провел плодотворные встречи в Киеве. В частности, он переговорил с премьер-министром Украины, министром обороны и представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #словакия_мид #обсе #выборы #лайчак
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики препятствовали работе СММ ОБСЕ в районе поселка Вознесеновка

Нацполиция и ГО "Опора" проведут тренинги для правоохранителей в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время выборов

Глава МИД Словакии в среду посетит районы Луганщины близ линии соприкосновения и в ближайшие недели планирует поехать в Москву

Полторак признателен Словакии за определение вопроса разрешения кризиса в Украине и вокруг нее одной из ключевых задач ОБСЕ в 2019 году

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

В МВД создана рабгруппа для выявления и квалификации нарушений закона во время избирательного процесса в Украине

Тимошенко: между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали технику боевиков на Донбассе – штаб ООС

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

ОБСЕ: на блокпосте боевиков в очереди погибли трое пожилых граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

Омбудсмен Украины высказала членам СПЧ опасения по поводу здоровья удерживаемых в РФ украинских моряков, Совет проверит их состояние

Боец ВСУ был ран на Донбассе во вторник из-за обстрелов боевиков

Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

Украина поставит вопрос создания постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи на первой в 2019г встрече ТКГ – И.Геращенко

Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий временем СССР до завершения выполнения целевой госпрограммы по их передаче тергромадам

Гриценко, Мураєв і Купрій офіційно стали кандидатами в президенти України

ЕС продолжит инвестировать в миротворческую деятельность ООН - Могерини

На КПВВ "Майорск"16-24 января возможны перебои с электроэнергией и нестабильная работа баз данных в связи с ремонтными работами на ЛЭП

Климкин: Срыв консультаций "Газпромом" – попытка запугать Европу и навязать понятия вместо правил

Наместник Киево-Печерской лавры считает, что власть хочет "перерегистрировать или забрать" ее у УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА