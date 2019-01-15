Глава МИД Словакии в среду посетит районы Луганщины близ линии соприкосновения и в ближайшие недели планирует поехать в Москву

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак посетит Северодонецк и Станицу-Луганскую (Луганская область) в среду, 16 января.

"Завтра мы посетим районы вблизи линии соприкосновения. Мы будем в Северодонецке, а также посетим Станицу-Луганскую. Мы также увидим мост в Станице-Луганской и пообщаемся с людьми, которые живут вблизи линии соприкосновения", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Словацкий министр также добавил, что Словакия заинтересована в том, чтобы Украина стала безопасной и процветающей страной в ее международно признанных границах.

"Украина является одним из наших наибольших приоритетов, поскольку она не только находится в центре всех переговоров и процессов в рамках ОБСЕ, но и является нашим соседом", - пояснил он.

М.Лайчак добавил, что Словакия заинтересована в нахождении политического решения конфликта сторонами за счет выполнения Минских соглашений.

Он также отметил, что как глава МИД председательствующей в ОБСЕ страны, намерен посетить Москву в ближайшие недели.

В то же время, как сообщила пресс-служба МИД Украины, 16 января состоится совместная рабочая поездка М.Лайчака и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Луганскую область, где запланированы посещение ими КПВВ "Станица Луганская" с целью ознакомления с ситуацией по безопасности на линии разграничения. Кроме того, в г.Северодонецк состоится встреча с руководством Луганской облгосадминистрации. Также запланировано посещение в Лисичанске Луганской областной детской клинической больницы и передача гуманитарной помощи от Словацкой Республики.

Действующий председатель ОБСЕ М.Лайчак также примет участие в брифинге по вопросам безопасности СММ ОБСЕ в Украине и встреча со словацкими наблюдателями СММ ОБСЕ в Украине.

"Основная цель визита – обеспечение дальнейшего активного привлечения ОБСЕ к международным усилиям по урегулированию российско-украинского конфликта и восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, предоставление политической поддержки повышению эффективности функционирования главного актива ОБСЕ в зоне конфликта – Специальной мониторинговой миссии", - сказано в сообщении украинского МИД..

Как сообщалось, 15 января глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ввиду сложных погодных условий министры иностранных дел Украины, Польши и стран Балтии не смогли долететь в Мариуполь (Донецкая обл.). "Несмотря на сложные погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром", - написал П.Климкин на своей странице в Фейсбуке во вторник.