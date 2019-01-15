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17:23 15.01.2019

На КПВВ "Майорск"16-24 января возможны перебои с электроэнергией и нестабильная работа баз данных в связи с ремонтными работами на ЛЭП

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На КПВВ "Майорск"16-24 января возможны перебои с электроэнергией и нестабильная работа баз данных в связи с ремонтными работами на ЛЭП

Возле Майорска Донецкой области вблизи линии разграничения 16-24 января будут проводиться ремонтные работы линиях электропередач, в связи с чем возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и на контрольно-пропускном пункте (КПВВ) "Майорск", сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"С целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения, представителями ГП "Укрэнерго", с 16.01.2019 года до 24.01.2019 года в районе населенного пункта Майорск Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС - Центральная №1" и "Углегорская ТЭС – Макеевка"", - сказано в сообщении на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник.

В связи с этим, в ООС предупреждают о возможных временных отключениях электроснабжения, в том числе и в КПВВ "Майорское".

"Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных. Государственная пограничная служба Украины из состава объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут "в даты с 8:00 до 09:00", - сказано в сообщении.

Командование ООС просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Теги: #оос #майорск #кпвв #лэп
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