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17:17 15.01.2019

Климкин: Срыв консультаций "Газпромом" – попытка запугать Европу и навязать понятия вместо правил

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Климкин: Срыв консультаций "Газпромом" – попытка запугать Европу и навязать понятия вместо правил

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает срыв технических трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии российским "Газпромом" как попытку запугать Европу и видит выход из этой ситуации в распространении на газпромовские проекты типа газопровода "Северный поток 2" всех норм Европейского Союза.

"Срыв консультаций Газпромом - попытка бесконтрольностью запугать Европу и навязать понятия вместо правил. Настаивать, что с Газпромом надо договариваться, наивно, или слишком цинично. Выход - распространять на его проекты ("Северный поток 2") все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в среду.

Теги: #рф #еврокомиссия #газпром #газ #климкин
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