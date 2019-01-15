Климкин: Срыв консультаций "Газпромом" – попытка запугать Европу и навязать понятия вместо правил

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает срыв технических трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии российским "Газпромом" как попытку запугать Европу и видит выход из этой ситуации в распространении на газпромовские проекты типа газопровода "Северный поток 2" всех норм Европейского Союза.

"Срыв консультаций Газпромом - попытка бесконтрольностью запугать Европу и навязать понятия вместо правил. Настаивать, что с Газпромом надо договариваться, наивно, или слишком цинично. Выход - распространять на его проекты ("Северный поток 2") все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в среду.