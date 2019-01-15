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16:43 15.01.2019

Наместник Киево-Печерской лавры считает, что власть хочет "перерегистрировать или забрать" ее у УПЦ (МП)

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Наместник Киево-Печерской лавры считает, что власть хочет "перерегистрировать или забрать" ее у УПЦ (МП)

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) считает, что проверки Министерства культуры и заявления о пропаже ценных икон направлены на дискредитацию Украинской православной церкви (Московского патриархата), являются давлением и вмешательством государства в дела церкви.

"У них один вопрос – перерегистрировать или забрать у нас Лавру в так называемую церковь, которую они сегодня организовали. Государство не должно мне диктовать, куда мне идти и как поступать с церковью. У них сегодня цель – опорочить церковь. Как мне сегодня сказали, вы объявите и скажите, пусть братия определится, может они хотят перейти в украинскую церковь. Я сказал, что они полностью в "украинской церкви" и полностью подчинены Богу", - сказал П.Лебедь на брифинге во вторник в Киеве.

В свою очередь народный депутат Украины, основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко считает, что идет наступление на "украинскую каноническую церковь".

"Начали с Почаевской лавры и попытки Министерства культуры разорвать договор, в соответствии с которым они пользуются двумя храмами. Потом начались вызовы в СБУ многих священнослужителей из других областей. И дальше, когда пришли уже сюда, в Киево-Печерскую лавру, сделали проверку и пустили слухи, что якобы что-то исчезло. Все это массированная политика запугать служителей церкви и паству", - сказал Ю.Бойко.

Теги: #бойко #церковь #лавра #упц_мп #павел
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