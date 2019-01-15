События

16:33 15.01.2019

ВСК Рады по контролю над расследованием нападений на активистов может провести заседание в Харькове, - нардеп Найем

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ВСК Рады по контролю над расследованием нападений на активистов может провести заседание в Харькове, - нардеп Найем

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов намерена провести заседание в Харькове, дата будет назвала позже, сообщил народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Дата выездного заседания ВСК в Харькове будет оглашена позже", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook во вторник

Он также опубликовал видео с заседания комиссии, которое проходит во вторник в Киеве, на котором член неправительственной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах рассказал о нападениях на общественных активистов в Харькове и пригласил членов ВСК в этот город с тем, чтобы они ознакомились с ситуацией.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов 6 ноября 2018 года.

ВСК в самом начале своей работы определила населенные пункты, где были факты нападений на общественных активистов, изучением которых члены комиссии займутся в первую очередь: Херсон, Одесса, Харьков, Северодонецк, Киев и область. Выездные заседания ВСК уже проходили в Херсоне и в Одессе.

Теги: #вск_рады #найем #нападения #активисты
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