"Колумб трейд" обвинил сотрудников ГФС в незаконной конфискации личного имущества

ООО "Колумб трейд", которое занимается доставкой автомобилей из США, обвиняет сотрудников ГФС Киева в неправомерных действиях и конфискации личного имущества соучредителей компании во время проведения обыска в офисе, сообщил соучредитель "Колумб трейд" Павел Казарьян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам П.Казарьяна, в ходе обыска сотрудники ГФС изъяли $28 тыс., 9 MacBook и 11 iPhone, в том числе личные средства и технику сотрудников компании.

Он уточнил, что обыск был проведен 26 декабря 2018 года на основании постановления Голосеевского районного суда в рамках проведения досудебного расследования, зарегистрированного по признакам уголовного преступления, заключающегося в прикрытии незаконной деятельности и уклонении от уплаты налогов.

Сам П.Казарьян считает такие действия работников ГФС давлением на законный бизнес и рейдерством.

