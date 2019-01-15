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16:26 15.01.2019

"Колумб трейд" обвинил сотрудников ГФС в незаконной конфискации личного имущества

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"Колумб трейд" обвинил сотрудников ГФС в незаконной конфискации личного имущества

ООО "Колумб трейд", которое занимается доставкой автомобилей из США, обвиняет сотрудников ГФС Киева в неправомерных действиях и конфискации личного имущества соучредителей компании во время проведения обыска в офисе, сообщил соучредитель "Колумб трейд" Павел Казарьян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
По словам П.Казарьяна, в ходе обыска сотрудники ГФС изъяли $28 тыс., 9 MacBook и 11 iPhone, в том числе личные средства и технику сотрудников компании.
Он уточнил, что обыск был проведен 26 декабря 2018 года на основании постановления Голосеевского районного суда в рамках проведения досудебного расследования, зарегистрированного по признакам уголовного преступления, заключающегося в прикрытии незаконной деятельности и уклонении от уплаты налогов. 
Сам П.Казарьян считает такие действия работников ГФС давлением на законный бизнес и рейдерством.
 

Теги: #гфс #конфискация #казарьян #рейдерство #колумб_трейд #обыск
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