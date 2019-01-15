Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в начале следующей сессии окончательно закрепит в Конституции Украины европейский и евроатлантический путь страны.

"Очень надеюсь, что в начале февраля парламент продолжит свою чрезвычайно важную миссию, и эти изменения в Конституцию будут окончательно приняты", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства подчеркнул, что его заявление не является декларацией. "Это не пиар. Это очень важное политическое решение украинской власти, и украинского народа. Это демонстрация нашего с вами единства и неизменности нашей политики внутри и за пределами страны", - сказал П.Порошенко.