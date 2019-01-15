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15:57 15.01.2019

Защита украинских моряков обжалует продление их ареста в ЕСПЧ

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Защита украинских моряков обжалует продление их ареста в ЕСПЧ

Защита украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018года в районе Керченского пролива, будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Будем обжаловать. И в ЕСПЧ тоже", - заявил во вторник "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.

Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24 апреля 12 украинских военных: Д.Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, а также Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко. Позднее суд примет решение по ходатайствам о продлении ареста на три месяца еще 12 морякам.

Теги: #рф #еспч #азовское_море #военнопленные #моряки
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