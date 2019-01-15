Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Моя цель на следующие пять лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал он на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, "когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг"