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15:54 15.01.2019

Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

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Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Моя цель на следующие пять лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал он на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, "когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг"

Теги: #газ #порошенко #энергонезависимость
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