Порошенко: Контракт із Туреччиною передбачає поставку БПЛА оперативно-тактичного рівня

Закуплені Україною в Туреччині ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 можуть доозброюватися високоточним ракетним озброєнням, а також можуть бути використані для знищення морських цілей, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Ці безпілотники - оперативно-тактичного рівня. Окрім високих технологічних характеристик озброєні і можуть бути доозброєні високоточним, високотехнологічним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд. Можуть бути використані і для знищення морських цілей", - сказав П.Порошенко на зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області у вівторок.

Глава держави зазначив, що "в Туреччині ми отримали не лише томос ... За моїм дорученням було підписано контракт на поставку нам бойових ударних безпілотників".

При цьому, за його словами, раніше в зв'язку з ембарго на постачання Україною летальної зброї захист країни здійснювався зусиллями власного оборонно-промислового комплексу. "Зараз я можу зізнатися: за перші 2,5 роки існування ембарго на поставку летального зброї, ніхто нам не продавав зброю, і ми самі, своїми зусиллями, зусиллями оборонно-промислового комплексу захищали державу", - сказав П.Порошенко.

Він також наголосив, що українській армії довелося воювати на волонтерському ентузіазмі, з "найсильнішою за потужністю армії світу".

За словами глави держави, зараз Україна отримує і комплектувальні ракет, і комплектувальні високоточних боєприпасів.

Президент нагадав, що Україна провела випробування крилатих ракет і ударних безпілотників, а також модернізацію літаків. "І все це у співпраці з нашими партнерами: і засоби зв'язку, і кошти горизонтного контролю, і засоби протидії радіоелектронної боротьби. Усього цього у нас не було", - зазначив П.Порошенко.

Як повідомлялося, Державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних безпілотників Bayraktar TB2. За словами П.Порошенка, угода між "Укрспецекспортом" і Baykar Makina є частиною заходів із розширення військово-технічної співпраці між Україною і Туреччиною і "цілком відповідає стратегічному курсу України" в НАТО, його стандартам і відкритому світовому ринку озброєння".