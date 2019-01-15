После составления обвинительного акта дело Вышинского передадут в Киев

Уголовное производство в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского после составления обвинительного акта будет рассматривать один из столичных судов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Автономной Республики Крым во вторник.

"Только завершено судебное расследование. Будет составлен обвинительный акт и впоследствии дело по обвинению Вышинского будет рассмотрено в одном из судов Киева", - пояснили в прокуратуре.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч.2 ст.28 ч.1 ст.32, ч.1 ст.161; ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена; распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц; распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства; приобретении и хранении огнестрельного оружия).