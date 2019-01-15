События

15:32 15.01.2019

После составления обвинительного акта дело Вышинского передадут в Киев

1 мин читать
После составления обвинительного акта дело Вышинского передадут в Киев

Уголовное производство в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского после составления обвинительного акта будет рассматривать один из столичных судов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Автономной Республики Крым во вторник.

"Только завершено судебное расследование. Будет составлен обвинительный акт и впоследствии дело по обвинению Вышинского будет рассмотрено в одном из судов Киева", - пояснили в прокуратуре.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч.2 ст.28 ч.1 ст.32, ч.1 ст.161; ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена; распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц; распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства; приобретении и хранении огнестрельного оружия).

Теги: #вышинский #прокуратура #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Cуд в Москве продлил восьмерым украинским морякам арест до конца апреля

Н.Савченко намерена пожаловаться в ВСП на судью, отказавшей открывать дело по жалобе на незаконность вынесения ей подозрения

Иностранные дипломаты присутствуют на заседании суда в Москве, где рассматривается дело украинских военнопленных моряков

Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

В деле Вышинского завершено досудебное расследование, ему открыли доступ к материалам

Суд обязал НАБУ расследовать факт возможного коррупционного правонарушения генпрокурором

Апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 27 января – адвокат

Чиновник Минрегионстроя задержан на взятке в 5 тыс. долл.

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

Порошенко: Контракт із Туреччиною передбачає поставку БПЛА оперативно-тактичного рівня

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

Патриарх Филарет надеется на получение ПЦУ статуса патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия

Родственники военнопленных украинских моряков смогли с ними пообщаться в зале заседаний суда

Полиция заочно объявила о подозрении двум иностранцам, напавшим на артиста DZIDZIO и объявила их в розыск

В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

Гриценко: допрос в СБУ касался "сдачи Крыма" в 2014 году и бывшего главы СБУ, кандидата в президенты

Главы МИД пяти стран не смогли добраться в Мариуполь из-за погодных условий – Климкин

Телевышка в Горняке транслирует 11 телеканалов и 8 радиостанций в направлении Донецка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА