Н.Савченко намерена пожаловаться в ВСП на судью, отказавшей открывать дело по жалобе на незаконность вынесения ей подозрения

Шевченковский районный суд Киева отказал в открытии производства по жалобе о незаконности вынесения подозрения народному депутату Украины Надежде Савченко на заседании во вторник, в связи с чем парламентарий и ее защита обратятся в Высший совет правосудия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы во вторник судья Татьяна Левицкая в несколько эмоциональной форме попросила защиту Н.Савченко присесть и помолчать, чем вызвала бурную реакцию у самой Савченко и ее защиты и заявление об отводе судьи. Впоследствии судья, не предоставив слова защите и не отреагировав на реплики об отводе, удалилась в совещательную комнату, после чего вынесла решение об отказе в открытии производства по жалобе.

Такие действия судьи вызвали возмущение у Н.Савченко, она потребовала общения с главой суда по этому поводу, но главы суда не оказалось на месте

Агентству "Интерфакс-Украина" Н.Савченко сообщила, что будет обращаться в Высший совет правосудия в связи с действиями судьи, поскольку считать их абсолютно незаконными и противоречащими нормам Уголовно-процессуального кодекса.

"Эта судья уже второй раз совершила правонарушение. На предыдущем заседании, когда мы ей также заявляли отвод, но они стерли запись с диска... Конечно, будем снова обращаться в Высший совет правосудия", - сказала парламентарий, отметив, что это будет уже не первое обращение.