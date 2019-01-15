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14:55 15.01.2019

Патриарх Филарет надеется на получение ПЦУ статуса патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия

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Патриарх Филарет надеется на получение ПЦУ статуса патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил надежду на то, что в будущем ПЦУ получит статус патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия.

"Сегодня у нас статус митрополии, но наша цель - достичь патриархата, и мы достигнем этого обязательно. Для этого нужно объединить все украинское православие. Чем быстрее мы объединим все украинское православие в одну единую украинскую православную церковь, тем быстрее мы получим … признание нашего статуса не митрополии, а патриархата. Но это будущее", - сказал он по окончании благодарственного молебна за получение Томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во вторник в Луцке.

Патриарх Филарет уверен: "Мы обязательно объединимся. Другого пути у нас нет".

Теги: #филарет #церковь #пцу
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