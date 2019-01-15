События

14:23 15.01.2019

Родственники военнопленных украинских моряков смогли с ними пообщаться в зале заседаний суда

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Родственники военнопленных украинских моряков смогли с ними пообщаться в зале заседаний суда

Родственники удерживаемых в РФ украинских военнопленных моряков смогли пообщаться с ними в зале заседаний Лефортовского районного суда г.Москва (РФ), который во вторник рассматривает вопрос продления им меры пресечения, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Родным удалось пообщаться с моряками и поддержать ребят лично, когда судья ушла в совещательную комнату", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, она участвует в заседании суда, где рассматривается дело одной из групп украинских моряков в составе Дениса Гриценко, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко

При этом суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия и в рамках безопасности участников процесса.

"Решение суда будет объявляться только в резулятивной части, без обоснования. На оглашение должны пригласить всех родственников", - сообщила Л.Денисова.

Ранее омбудсмен уточнила, что для рассмотрения дела о продлении меры пресечения 24 украинских моряка разделили на 6 групп по 4 человека в каждой.

Также она сообщала, что с начала декабря 2018 года неоднократно обращалась к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову о посещения в Москве военнопленных украинских моряков, но никаких ответов в письменном виде от него не получала.

Теги: #азовское_море #денисова #военнопленные #моряки
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