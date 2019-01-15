События

13:10 15.01.2019

В МВД создана рабгруппа для выявления и квалификации нарушений закона во время избирательного процесса в Украине

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В МВД создана рабгруппа для выявления и квалификации нарушений закона во время избирательного процесса в Украине

Рабочая группа для эффективного сотрудничества и обеспечения публичной безопасности, а также законности избирательного процесса в Украине создана в Министерстве внутренних дел, ее возглавил советник главы МВД Иван Стойко.

"В МВД создана рабочая группа для выявления и квалификации фактов нарушения законодательства во время избирательного процесса", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании, сообщает департамент коммуникации МВД во вторник.

По его словам, в составе рабочей группы - представители следственных и оперативных подразделений Нацполиции, специалисты по общественной безопасности. Эта группа будет заниматься недопущением нарушений и провокаций во время всего избирательного процесса, непосредственно в день голосования и при подсчете голосов. Также рабгруппа будет заниматься обращениями граждан, мониторингом СМИ и соцсетей с целью выявления и недопущения нарушений избирательного законодательства и будет работать в тесном взаимодействии с ЦИК. Возглавил рабочую группу МВД советник министра Иван Стойко.

По словам И.Стойко, в Украину во время выборов президента прибудут около 850 наблюдателей ОБСЕ.

"Мы готовы предоставить полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, в процессе создание областных штабов, и мы делаем всё для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами", - рассказал он.

В свою очередь, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заверил, что на данный момент никаких рисков для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ нет.

Теги: #стойко #рабгруппа #мвд #выборы
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