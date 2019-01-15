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13:00 15.01.2019

2019 будет годом индивидуальной подготовки военнослужащих – Генштаб ВСУ

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2019 будет годом индивидуальной подготовки военнослужащих – Генштаб ВСУ

2019 будет годом индивидуальной подготовки военнослужащих – Генштаб ВСУ

Киев. 15 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) информируют, что в 2019 году намерены уделить особое внимание индивидуальной подготовке военнослужащих.

"По результатам проведенного анализа особое внимание в 2019 году будет уделяться индивидуальной подготовке военнослужащих. Так как самое важное и самое приоритетное - чтобы каждый военнослужащий верил в себя и в свое оружие, в совершенстве знал его и умел использовать", - сообщил представитель Главного управления подготовки Генштаба ВСУ Игорь Подоляк на брифинге "Итоги подготовки войск (сил) в 2018 году и их совершенствование" во вторник в Киеве.

Также, по его словам, на 2019 год запланировано около 250 мероприятий по оперативной подготовке, 2 тыс. мероприятий по боевой подготовке и около 200 мероприятий централизованной подготовки штабов разного уровня. Кроме того, украинские подразделения будут принимать участие в 6 многонациональных учения на территории Украины, а также 20 учениях за границей.

Теги: #всу #подготовка #генштаб_всу #военнослужащие
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