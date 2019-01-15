Украинский омбудсмен допускает любой вариант обмена задержанных в Керченском проливе моряков

Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину задержанных ноябре 2018 года в районе Керченского пролива военных моряков, заявила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

"Военнопленные - это Женевская конвенция, это совершенно другой подход, но мы рассматриваем, мы предлагаем любые варианты, в том числе, в неформальном общении", - сказала Л.Денисова, отвечая на вопрос, готов ли Киев к обмену моряков.

"Летом, буквально в августе месяце, я объездила заключенных - граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, и предложила им написать заявления на имя президента Путина о том, чтобы они были обменяны на наших граждан, на наших политических заключенных. 23 человека такие заявления написали", - сказала омбудсмен.

По ее словам, "к сожалению, с тех пор никакого ответа нет". "Граждане России ждут. К сожалению, российская сторона не вносит никаких предложений на этот счет", - добавила омбудсмен.