События

12:41 15.01.2019

Украинский омбудсмен допускает любой вариант обмена задержанных в Керченском проливе моряков

1 мин читать
Украинский омбудсмен допускает любой вариант обмена задержанных в Керченском проливе моряков

Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину задержанных ноябре 2018 года в районе Керченского пролива военных моряков, заявила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

"Военнопленные - это Женевская конвенция, это совершенно другой подход, но мы рассматриваем, мы предлагаем любые варианты, в том числе, в неформальном общении", - сказала Л.Денисова, отвечая на вопрос, готов ли Киев к обмену моряков.

"Летом, буквально в августе месяце, я объездила заключенных - граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, и предложила им написать заявления на имя президента Путина о том, чтобы они были обменяны на наших граждан, на наших политических заключенных. 23 человека такие заявления написали", - сказала омбудсмен.

По ее словам, "к сожалению, с тех пор никакого ответа нет". "Граждане России ждут. К сожалению, российская сторона не вносит никаких предложений на этот счет", - добавила омбудсмен.

Теги: #рф #военнопленные #азовское_море #денисова #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных украинских моряков

Денисова пока не получила ответа на запрос о встрече с пленными украинскими моряками

Адвокаты посетили задержанных украинских моряков в Москве

Украина передала свои замечания в Международный суд ООН о наличии юрисдикции в деле против РФ

Москалькова SMS-кой уведомила Денисову об отмене их встречи из-за "срочной внеплановой командировки"

Раненым украинским морякам в российском СИЗО с нового года не выдают лекарств – Денисова

Омбудсмен Денисова обсудила с российской коллегой вопрос соблюдение прав украинских политзаключенных

Состояние здоровья политзаключенного Клыха ухудшилось - омбудсмен

РФ возложила вину за гибель журналистов в Центральной Африке на ЦУР Ходорковского

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

У середу на південному сході України дещо похолодає і очікуються снігопади, в четвер - без опадів

В Харьковской области спасатели отбуксировали с заснеженных дорог "скорую" и школьный автобус

Глава НБУ выступит в Раде с докладом 18 января

24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры

НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

Произведения Матисса, Уорхола, Пикассо и Шагала выставят на торгах Phillips

Венесуэла повысила МРОТ впервые в этом году - на 300%

В Винницкой области столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка

Забастовка в 8 аэропортах Германии может затронуть около 220 тыс. пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА