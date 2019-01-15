"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

АО "Укрзализныця" с 16:00 вторника 15 января восстанавливает операции по возврату проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа, на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.

Как отмечается на сайте компании, принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет имели целью обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира, поскольку анализ специалистов "Укрзализныци" показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда, что свидетельствует об оптовых покупках для последующей перепродажи.

В компании подчеркивают, что относительно оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона.