События

12:49 15.01.2019

"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

1 мин читать
"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

АО "Укрзализныця" с 16:00 вторника 15 января восстанавливает операции по возврату проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа, на мобильной версии сайта и в мобильных приложениях.

Как отмечается на сайте компании, принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет имели целью обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира, поскольку анализ специалистов "Укрзализныци" показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда, что свидетельствует об оптовых покупках для последующей перепродажи.

В компании подчеркивают, что относительно оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона.

Теги: #укрзализныця #билеты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" с 18 января назначила новый поезд Покровск - Харьков

На ж/д станции "Ходоров" в Львовской области автобус въехал в бетонный забор и перекрыл пути

"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

"Укрзализныця" дополнительно назначила 40 поездов на праздники

"Укрзализныця" сообщает об очередном сбое в работе экспресса в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы

Чиновника ВОХР "Укрзализныци" задержали за взяточничество

"Укрзализныця" восстановила движение в западном направлении после обрыва контактной сети в Киевской области

Ж/д экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет курсировать 30 раз в сутки

Информация про минирование столичных вокзалов не подтвердилась

ПОСЛЕДНЕЕ

У середу на південному сході України дещо похолодає і очікуються снігопади, в четвер - без опадів

Украинский омбудсмен допускает любой вариант обмена задержанных в Керченском проливе моряков

Суд в Москве отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам

В Харьковской области спасатели отбуксировали с заснеженных дорог "скорую" и школьный автобус

Глава НБУ выступит в Раде с докладом 18 января

В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных украинских моряков

24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры

НАБУ возобновило расследование дела о декларировании недостоверных данных нардепом Дзензерским

Произведения Матисса, Уорхола, Пикассо и Шагала выставят на торгах Phillips

Денисова пока не получила ответа на запрос о встрече с пленными украинскими моряками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА