События

12:45 15.01.2019

В среду на юго-востоке Украины немного похолодает и ожидаются снегопады, в четверг – без осадков

2 мин читать
В среду на юго-востоке Украины немного похолодает и ожидаются снегопады, в четверг – без осадков

В ближайшие сутки, 16 января, погоду с осадками на западе, востоке и юго-востоке Украины будут определять атмосферные фронты, на остальной территории в поле повышенного давления осадков не ожидается; температура, кроме запада и северо-запада, немного снизится, особенно ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях Украины в среду пройдет снег, днем с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму снег, а в Донецкой и Луганской области - значительный снег. Температура ночью 5-11° мороза, днем 0-5° мороза, на юге страны до 3° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве в среду без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 7,1 градусов выше ноля в 1989 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,3 градусов мороза в 1943 году.

В четверг, 17 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, в северных областях и на побережье морей 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, на юге и севере от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во вторник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, местами метели – ГСЧС

В Украине в ближайшие сутки будет умеренный мороз и местами снег

В понедельник в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, гололедица – ГСЧС

Небольшие осадки ожидаются в Украине в начале недели

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

На выходных в Украине ожидаются небольшие снегопады, на юго-востоке немного похолодает

На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

В южных и восточных областях Украины в четверг и пятницу ожидается осложнение погодных условий

На юго-востоке Украины в четверг потеплеет, ожидаются метели с мокрым снегом

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция заочно объявила о подозрении двум иностранцам, напавшим на артиста DZIDZIO и объявила их в розыск

В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

Гриценко: допрос в СБУ касался "сдачи Крыма" в 2014 году и бывшего главы СБУ, кандидата в президенты

Главы МИД пяти стран не смогли добраться в Мариуполь из-за погодных условий – Климкин

Телевышка в Горняке транслирует 11 телеканалов и 8 радиостанций в направлении Донецка

В МВД создана рабгруппа для выявления и квалификации нарушений закона во время избирательного процесса в Украине

Боевики с полуночи два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

2019 будет годом индивидуальной подготовки военнослужащих – Генштаб ВСУ

Около 70 приходов перешли в ПЦУ– И.Луценко

"Укрзализныця" восстанавливает возврат билетов через интернет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА