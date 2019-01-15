В среду на юго-востоке Украины немного похолодает и ожидаются снегопады, в четверг – без осадков

В ближайшие сутки, 16 января, погоду с осадками на западе, востоке и юго-востоке Украины будут определять атмосферные фронты, на остальной территории в поле повышенного давления осадков не ожидается; температура, кроме запада и северо-запада, немного снизится, особенно ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях Украины в среду пройдет снег, днем с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму снег, а в Донецкой и Луганской области - значительный снег. Температура ночью 5-11° мороза, днем 0-5° мороза, на юге страны до 3° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве в среду без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 7,1 градусов выше ноля в 1989 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,3 градусов мороза в 1943 году.

В четверг, 17 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, в северных областях и на побережье морей 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, на юге и севере от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.